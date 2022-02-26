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Російська ракета влучила ще в одну житлову багатоповерхівку в Києві: з'явилися кадри з місця подій

8:49 26 лютого 2022
вибух

У Києві російські сили завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці на Солом'янці. Ракета влучила у житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-а.

Основний удар прийшовся на 17-18 поверхи, але постраждали і квартири, розташовані вище та нижче місця вибуху. Було вибито вікна, зруйновано стіни.

Поки що немає точних даних про постраждалих і загиблих внаслідок атаки, але з будинку виносять поранених.

Ведеться евакуація мешканців будинку.

Наслідки ракетного удару могли бути ще масштабнішими, оскільки практично поруч із постраждалою багатоповерхівкою знаходиться київський пологовий будинок № 5 та Інститут кардіології.

Раніше свідки говорили про обстріл біля аеропорту «Київ» ім. Сікорського та про потужний вибух у районі, наближеному до аеропорту. Імовірно, розташований за три кілометри аеропорт «Київ» і був визначеною мішенню для атаки.

 

Нагадаємо, 25 лютого у Києві від ракетного удару постраждав багатоповерховий будинок по вулиці Кошиця, 7-а (Дарницький район біля метро «Позняки»).

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