«Ніяку зброю ми не здамо»: Зеленський записав звернення до українців із закликом не вірити фейкам

Президент Володимир Зеленський уранці 26 лютого знову записав відео перед Офісом глави держави на вулиці Банковій. Зеленський заперечує чутки про те, що нібито він виступив за демілітаризацію.

«Нині в мережі з'явилося дуже багато інформації, що нібито я закликаю нашу армію здати зброю та евакуюватися. Значить так. Ніяку зброю ми не здамо. Захищатимемо нашу державу», — заявив президент.

Нагадаємо, після того, як президент Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися за столом переговорів, хазяїн Кремля висунув неприйнятні ультиматуми, а потім заявив, що українським військовим настав час усунути керівництво Української держави і брати владу в свої руки.

415

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter