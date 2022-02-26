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Україна

«Ніяку зброю ми не здамо»: Зеленський записав звернення до українців із закликом не вірити фейкам

8:29 26 лютого 2022
зеленський

Президент Володимир Зеленський уранці 26 лютого знову записав відео перед Офісом глави держави на вулиці Банковій. Зеленський заперечує чутки про те, що нібито він виступив за демілітаризацію.

«Нині в мережі з'явилося дуже багато інформації, що нібито я закликаю нашу армію здати зброю та евакуюватися. Значить так. Ніяку зброю ми не здамо. Захищатимемо нашу державу», — заявив президент.

Нагадаємо, після того, як президент Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися за столом переговорів, хазяїн Кремля висунув неприйнятні ультиматуми, а потім заявив, що українським військовим настав час усунути керівництво Української держави і брати владу в свої руки.

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