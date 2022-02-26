Ворог прослуховує WhatsApp: українців просять бути вкрай обережними у месенджерах

Популярний в Україні месенджер WhatsApp може прослуховуватись російськими військовими. Про це попередив Центр протидії дезінформації. Користувачів просять враховувати цей факт під час встановлення додатку та безпосередньо при спілкуванні.

Месенджер, що належить компанії Meta, і раніше критикували за недоробки у питаннях безпеки та за ризики витоку конфіденційних даних. Зараз у період російської агресії українців просять по максимуму використовувати месенджери, альтернативні WhatsApp, а якщо це неможливо, то хоча б приховувати інформацію про себе в налаштуваннях додатку.

Також рекомендується не публікувати в групах WhatsApp особисту інформацію, не передавати персональні дані під час спілкування з незнайомими особами, особливо з незаповненими профілями.

Залишається в силі прохання не поширювати під час спілкування стратегічно важливу інформацію, особливо про переміщення військ та техніки Збройних Сил України. Ця рекомендація адресована не лише користувачам WhatsApp, а поширюється на всі види мережного та немережевого спілкування.

Нагадаємо, раніше Міноборони закликало українців не публікувати фото та відео про переміщення військової техніки ЗСУ, а також ті фото- та відеоматеріали, на які могли потрапити обличчя українських військових.

Фото pixabay.com

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