Під Києвом збито Іл-76 із російськими десантниками, у столиці — запеклі бої: головне на цей момент

Ніч на 26 лютого пройшла неспокійно: тривали бойові дії у столиці, Київській області, у південних та східних регіонах. Близько 0:30 26 лютого український винищувач Су-27 знищив військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ України.

За словами командувача ЗСУ Валерія Залужного, знищений російський військовий літак — це помста за збитий під час посадки в Луганську в 2014 році Іл-76МД з українськими десантниками.

Запеклі бої всю ніч тривали у Василькові Київської області. «Найстрашніше було на вулиці Декабристів, були бої, вулиця палала», — підтвердила мер міста Наталія Баласинович. На околицях Василькова окупанти висадили десант із повітря, намагаючись захопити військовий аеродром. Мер підтвердила, що на ранок 26 лютого місто залишається під контролем українських військових, 40 бригада тактичної авіації відбила атаку російських сил.

У районі ООС збито ворожий вертоліт та російський штурмовик Су-25.

Під час нічних боїв у Києві російські загарбники намагалися атакувати військову частину на проспекті Перемоги у районі метро «Берестейська». Там дислокується 101-ша бригаду охорони Генштабу ЗСУ.

Атаку було відбито. Знищено п'ять одиниць ворожої бойової техніки, включаючи танк, два легкові автомобілі та дві вантажівки з боєкомплектом.

В акваторії Чорного моря під час підльоту до Чорноморська Одеської області було збито ворожий дрон. Перед цим БПЛА намагався атакувати корабель «Григорій Куроп'ятників», який належить морській охороні Держприкордонслужби України. Прикордонники знищили дрон.

На Сумщині російськими окупантами захоплена траса Кіпті — Бачевськ. Транспортну артерію перекрито, виїзд автомобілів заборонено, повідомляє Держспецзв'язку.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що станом на ранок 26 лютого ворог зазнав великих втрат. З початку вторгнення в Україну 3,5 тисячі росіян загинули, близько 200 потрапили в полон.

945

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter