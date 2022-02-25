Російські солдати на Чернігівщині ходять по хатах, просять щось поїсти та грабують магазини

Наступ російської армії, що лівобережжям пробивається до Києва, вдалося зупинити на Чернігівщині. На околицях Котонопу, де велись жорстокі бої, зараз — кілька десятків одиниць спаленої техніки росіян. Але, як виявилося, не лише хоробрі та вмілі дії українських воїнів заважають рашистам загарбати Україну. У сподіваннях на бліцкріг путінські вбивці забули про забезпечення. У баках танків закінчується пальне, а солдати — голодні.

«Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів», — повідомляє фейсбук-сторінка Сухопутних військ України.

У пресслужбі Сухопутних військ нагадують, що паливо можна підсолодити цукром, після чого техніка стане і не поїде, поки не буде промито всю систему — від баку до двигуна. Щодо їжі російським агресорам представники українського війська рекомендацій не дають, сподіваючись, що українці самі знають, чим нагодувати ворога. Особливо після того, як московити розстрілювали цивільних українців, медиків та давили людей бронетехнікою.

А у 93-й ОМБр «Холодний Яр», бійці якої захопили в полон чергового «заблукалого», розказують, що голодні росіяни, яким навіть по 20 років не виповнилось, ходять по хатах і просять щось поїсти. Схоже, до атаки на Україну Росія підготувалась недостатньо і крім справжніх бійців кидає в бій «гарматне мʼясо». Та хай це нас не розчулює — «браття» прийшли сюди вбивати. Хто вбивати українців не хоче — той дезертирує чи здається в полон добровільно.

Як повідомляли «ФАКТИ». міністр оборони України Резніков звернувся до матерів російських солдатів, пообіцявши, що в Україні буде знищено росіян більше, ніж за обидві чеченські війни. Нагадаємо, що за неповні дві доби росіяни втратили майже три тисячі одиниць особового складу, а також сотні одиниць бойової техніки.

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