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Україна

Ворог намагався висадити десант під Одесою, але відступив з втратами

22:50 25 лютого 2022
кораблі

В районі Коблево сьогодні намагався висадитися російський десант. В бій вступила 28-а механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Ворог відступив з втратами, повідомляють «ФАКТИ» .

У Коблево, яке знаходиться близько 40 кілометрів від Одеси, російська армія спробувала висадити морський та повітряний десант.
Після бою з 28-ю механізованою бригадою імені «Лицарів Зимового походу», ворогу довелося відступити з втратами, повідомляє «Думська».

Втрати окупантів не менше ніж 20 осіб.

А сьогоднішні добові втрати російських загарбників понад тисячу солдатів та офіцерів.

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кораблі

Ворог намагався висадити десант під Одесою, але відступив з втратами

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