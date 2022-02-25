Ворог намагався висадити десант під Одесою, але відступив з втратами
В районі Коблево сьогодні намагався висадитися російський десант. В бій вступила 28-а механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Ворог відступив з втратами, повідомляють «ФАКТИ» .
У Коблево, яке знаходиться близько 40 кілометрів від Одеси, російська армія спробувала висадити морський та повітряний десант.
Після бою з 28-ю механізованою бригадою імені «Лицарів Зимового походу», ворогу довелося відступити з втратами, повідомляє «Думська».
Втрати окупантів не менше ніж 20 осіб.
А сьогоднішні добові втрати російських загарбників понад тисячу солдатів та офіцерів.2147
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