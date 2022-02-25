В Україну прибула посилена допомога з Польщі, на підході — естонські Javelin

Польща передала Україні додаткову військову допомогу — каски та гранатомети для бійців ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.



«Колонна з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії», — написав польський міністр оборони Маріуш Блащак.



Естонія передасть Україні ракети Javelin. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.



«Естонія спрямовує Україні додаткові Джавеліни! Дякую друзі, зараз це важливо! Пам'ятатимемо вічно!» — пише Гончаренко.

Javelin Естонія закупила та отримала у рамках допомоги від США. Також Естонія передасть зенітні боєприпаси, медичне обладнання, спорядження, сухпайки, повідомив естонський міністр оборони Кусті Салм.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав європейців виходити на площі та вимагати від політиків більшої допомоги Україні, яка захищає не лише себе, а й усю Європу.

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