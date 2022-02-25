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На проспекті Шухевича в Києві знищена вантажівка з гарматою та російськими ідентифікаційними знаками

22:00 25 лютого 2022
пожежа

Путіну дуже хочеться загарбати Київ. Без цього міста російська імперія себе не бачить. Саме тому російська «операція на Донбасі» в основному проходить на підступах до столиці та на півдні, де рашисти хочуть запустити воду на Кримський півострів. На жаль, гинуть при цьому й цивільні люди. Так, при спробі прориву через київську Оболонь російська бронемашина спеціально розвернулась, щоб наїхати на цивільного легковика. Відео цього випадку поширила фейсбук-сторінка «Єдність». Ворожу ДРГ знешкодили українські військові.

А на проспекті Шухевича у Дніпровському районі Києва було знешкоджено вантажну автівку з гарматою. Лишилося невідомим, яким саме було завдання диверсантів. Шансів вижити у них не було.

Відеозаписом моменту вибуху поділилися користувачі в соцмережах.

На відео з іншого ракурсу зрозуміло, що саме стало причиною вибуху.

«Російські війська — впритул до столиці. Ситуація для Києва загрозлива. Ця ніч та наступний ранок будуть складними. Мости міста взяті під охорону, обладнані та обладнуються блокпости на вʼїздах у місто та біля стратегічних обʼєктів Києва. Укомплектована бригада територіальної оборони, вирішується питання про формування додаткових підрозділів», — заявив мер століці Віталій Кличко, закликавши киян захищати місто разом з українськими військовими.

Тим часом у соцмережах поширюють фото російських «Градів», що були розміщені в селі Катюжанка Вишгородського району на північ від столиці. А на сайті КМДА повідомили про загрозу авіаудару.

Як повідомляли «ФАКТИ», ввечері російські загарбники обстріляли київську ТЕЦ-6, розташовану між столичним масивом Вигурівщина-Троєщина та селом Погреби.

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