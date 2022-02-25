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Україна

Разом проти агресора: країни НАТО поставлять Україні системи ППО та додаткове озброєння

21:44 25 лютого 2022
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Україна отримає від країн НАТО системи протиповітряної оборони Про це заявив Генсек Організації Єнс Столтенберг після сьогоднішнього екстреного засідання Альянсу, передає УНІАН.

«Країни-члени НАТО продовжують надавати підтримку Україні. І насправді сьогодні на саміті НАТО за участю Євросоюзу, Фінляндії та Швеції, країни-члени анонсували, а також поінформували інших союзників про види озброєння, види підтримки, певна частина якої також включає системи протиповітряної оборони», — наголосив Столтенберг.

За його словами, союзники НАТО продовжують надавати підтримку українським військовим, у тому числі надавати різні види обладнання. І мають намір це робити у майбутньому.

Єнс Столтенберг раніше засудив «безрозсудний та неспровокований напад» Росії на Україну.

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