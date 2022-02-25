Разом проти агресора: країни НАТО поставлять Україні системи ППО та додаткове озброєння

Україна отримає від країн НАТО системи протиповітряної оборони Про це заявив Генсек Організації Єнс Столтенберг після сьогоднішнього екстреного засідання Альянсу, передає УНІАН.

«Країни-члени НАТО продовжують надавати підтримку Україні. І насправді сьогодні на саміті НАТО за участю Євросоюзу, Фінляндії та Швеції, країни-члени анонсували, а також поінформували інших союзників про види озброєння, види підтримки, певна частина якої також включає системи протиповітряної оборони», — наголосив Столтенберг.

За його словами, союзники НАТО продовжують надавати підтримку українським військовим, у тому числі надавати різні види обладнання. І мають намір це робити у майбутньому.

Єнс Столтенберг раніше засудив «безрозсудний та неспровокований напад» Росії на Україну.

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