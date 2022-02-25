На відміну від РФ, ми не стріляємо у дитсадки: стало відомо про підготовку окупантами підлої провокації

Військовослужбовці РФ, які вторглися на територію України, готують масштабну провокацію для того, щоб звинуватити українців у нелюдяності.

Про це у Twitter повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба. Дипломат закликав не вірити фейкам.

«За даними розвідки, Російська Федерація планує масштабну провокацію з метою „дегуманізації“ українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося в дитячі садки та цивільних», — зазначив Кулеба.

Як ми вже писали, російські загарбники обстрілюють лікарні та бригади швидкої допомоги. В Охтирці під обстріл потрапив дітячий садок.

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