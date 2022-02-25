Окупанти атакували ТЕЦ у Києві: що про це відомо
Обстановка у Києві залишається напруженою. Російські окупанти намагаються будь-якими способами атакувати столицю. Щойно обстріляли важливий об'єкт інфраструктури — ТЕЦ-6.
П'ять вибухів сталися з інтервалом 3−5 хвилин.
«5 вибухів сталися з інтервалом 3−5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби прямують туди. З'ясовуємо деталі» , — написав Віталій Кличко.
Нагадаємо, сьогодні о четвертій ранку росіяни завдали ракетних ударів по житлових кварталах Києва. Внаслідок влучення уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на вулиці Кошиця, 7а1263
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