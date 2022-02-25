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Україна

Окупанти атакували ТЕЦ у Києві: що про це відомо

21:19 25 лютого 2022
ТЕЦ

Обстановка у Києві залишається напруженою. Російські окупанти намагаються будь-якими способами атакувати столицю. Щойно обстріляли важливий об'єкт інфраструктури — ТЕЦ-6.

П'ять вибухів сталися з інтервалом 3−5 хвилин.

«5 вибухів сталися з інтервалом 3−5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби прямують туди. З'ясовуємо деталі» , — написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні о четвертій ранку росіяни завдали ракетних ударів по житлових кварталах Києва. Внаслідок влучення уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на вулиці Кошиця, 7а

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