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Без світла кілька населених пунктів: стало відомо, чи планується відключення електроенергії по всій Україні

20:55 25 лютого 2022
свічка

У Києві та області активно поширюються фейки про те, що у найближчі дві доби міста залишаться без світла. Джерелом зазвичай називають деяких анонімних співробітників енергокомпаній. НЕК «Укренерго» просить не плодити дезінформацію — обмежень енергопостачання споживачів не планується.

«Фейкові повідомлення про те, що плануються відключення світла у Києві та інших регіонах України — пропаганда ворога!» — кажуть у компанії.

Проте представники енергогалузі визнають, що з об'єктивних причин залишилися без світла жителі Гостомеля, Ірпеня, Бучі та Мостища у Київській області. Тут через бойові дії було зруйновано мережеву інфраструктуру.

Крім того, знеструмлено споживачів у Чернігівській області (25 населених пунктів), на Харківщині (42 населені пункти), у Житомирській області (14 населених пунктів).

Фото pixabay.com

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