Українським військовим підвищать з 1 березня зарплату: хто може розраховувати на підвищення

Українським військовим, які вже дві доби безперервно відбивають атаки російських загарбників, з 1 березня підвищать фінансове забезпечення. Міністр оборони Олексій Рєзніков підписав термінову телеграму з цього приводу, повідомили в Міноборони.



Зарплати військовослужбовців збільшаться на 30%. Зміна окладів стосуватиметься всіх військових, які ще не отримали підвищення цього року.

Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

Якщо збільшення грошового забезпечення після обліку всіх доплат залишатиметься менш як 30%, то командири будуть зобов'язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання, зазначили у відомстві.

Раніше у Кабміні ухвалили рішення про підвищення зарплат українським поліцейським.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter