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У Міносвіти рекомендували призупинити навчальний процес: як довго триватимуть «канікули»

20:39 25 лютого 2022
школа

Для забезпечення безпеки дітей, батьків та вчителів Міністерство освіти та науки рекомендує припинити освітній процес на два тижні. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Сергій Шкарлет.

«Інформую, що з метою забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу сьогодні надіслано листа керівникам департаментів (управлінь) освіти та науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам установ професійної та вищої освіти з рекомендацією про припинення освітнього процесу у всіх навчальних закладах та оголошення канікул на два тижні», — пише Шкарлет.

Міністр також закликав педагогів та всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації, не панікувати та дотримуватися рекомендацій державних та місцевих органів влади, а також правоохоронців.

Нагадаємо, банківська система України працює у звичайному режимі. Мобільні оператори готові надавати українцям безкоштовні хвилини та інтернет.

Представники найбільших торгових мереж продовольчих товарів України — «АТБ», «Сільпо» та «Ашан» заявили, що їхні магазини на всій території України працюють, продуктів достатньо.

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