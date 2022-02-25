У Міносвіти рекомендували призупинити навчальний процес: як довго триватимуть «канікули»

Для забезпечення безпеки дітей, батьків та вчителів Міністерство освіти та науки рекомендує припинити освітній процес на два тижні. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Сергій Шкарлет.

«Інформую, що з метою забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу сьогодні надіслано листа керівникам департаментів (управлінь) освіти та науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам установ професійної та вищої освіти з рекомендацією про припинення освітнього процесу у всіх навчальних закладах та оголошення канікул на два тижні», — пише Шкарлет.

Міністр також закликав педагогів та всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації, не панікувати та дотримуватися рекомендацій державних та місцевих органів влади, а також правоохоронців.



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