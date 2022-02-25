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«Ковідну тисячу» тепер можна витратити на допомогу українській армії: як це зробити

20:25 25 лютого 2022
тисяча гривень

Активні бойові дії в Україні звели нанівець список місць, де можна витратити «ковідну тисячу». Для тих, хто не встиг перетворити фінансовий бонус за вакцинацію у книги, ліки або поїздки, Мінцифри пропонує направити всі кошти або частину з них на допомогу армії. Тим більше, що ЗСУ зараз вкрай потребують додаткового фінансування.

Гроші з картки «єПідтримка» можна перевести на благодійність через систему Portmone. Необхідно виконати такий алгоритм:

  • пройти за посиланням earmy.portmone.com.ua
  • зареєструватися чи авторизуватися у системі;
  • ввести у спеціальне поле суму, яку маєте намір пожертвувати;
  • підтвердити операцію.

Кошти переводяться на особливий рахунок, відкритий Нацбанком спеціально для збору допомоги українській армії. Власникам карток Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку можна перевести кошти всередині системи «єПідтримка».

Нагадаємо, раніше «ковідну тисячу» дозволили використати на оплату комунальних послуг.

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