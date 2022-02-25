«Ковідну тисячу» тепер можна витратити на допомогу українській армії: як це зробити
Активні бойові дії в Україні звели нанівець список місць, де можна витратити «ковідну тисячу». Для тих, хто не встиг перетворити фінансовий бонус за вакцинацію у книги, ліки або поїздки, Мінцифри пропонує направити всі кошти або частину з них на допомогу армії. Тим більше, що ЗСУ зараз вкрай потребують додаткового фінансування.
Гроші з картки «єПідтримка» можна перевести на благодійність через систему Portmone. Необхідно виконати такий алгоритм:
- пройти за посиланням earmy.portmone.com.ua
- зареєструватися чи авторизуватися у системі;
- ввести у спеціальне поле суму, яку маєте намір пожертвувати;
- підтвердити операцію.
Кошти переводяться на особливий рахунок, відкритий Нацбанком спеціально для збору допомоги українській армії. Власникам карток Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку можна перевести кошти всередині системи «єПідтримка».
Нагадаємо, раніше «ковідну тисячу» дозволили використати на оплату комунальних послуг.316
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