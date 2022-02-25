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Захищаємо нашу незалежність та державу: Зеленський та все керівництво країни залишається у Києві

20:21 25 лютого 2022
Зеленський, Єрмак, Шмигаль, Подоляк

Президент України Володимир Зеленський та все керівництво країни залишається у Києві. Про це повідомив на брифінгу радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Знаходиться у Києві, працює цілодобово зустрічі з керівництвом країни, з Кабінетом Міністрів, з депутатами. Також постійні консультації зі світовими лідерами», — сказав Подоляк.

Володимир Зеленський записав відео з площі перед своїм Офісом. Він зазначив, що разом з іншими чиновниками перебуває у Києві для захисту України.

«Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Усі ми тут. Наші військові тут. Громадяни, суспільство тут. Усі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й надалі. Слава нашим захисникам! Слава нашим захисницям! Слава Україні!» — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський запропонував главі Кремля Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів, щоб припинити кровопролиття. При цьому Зеленський закликав ЗСУ «стояти міцно» на своїх позиціях.

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