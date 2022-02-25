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Залишки «російського воєнторгу»: під Харковом ЗСУ розгромили техніку окупантів (відео 18+)

19:50 25 лютого 2022
російська техніка

Після запеклої битви українські військові розгромили ворожу техніку на під'їздах до Харкова. Про це йдеться у ролику, опублікованому українськими бійцями.

Судячи з відео, окупанти покинули свою техніку й бігли так, що втратили дорогою взуття, куртки та харчування.

«Наші красені розбомбили. Бігли, сволота, куртки покидали. Молодці, пацани, потрапили чітко!» — чути голос за кадром.

На другому ролику показана БМП ворога — заведена, з валізами та їхніми господарями, які лежать поряд з технікою.

«Збиралися надовго до нас. Он вони, наші брати … А ось російський воєнторг», — чути голос за кадром.

Нагадаємо, за даними командування Сухопутних військ ЗСУ, за добу 25 лютого російські окупанти втратили понад тисячу загарбників. З початку нового вторгнення в Україну число втрат особового складу військ Путіна наблизилося до трьох тисяч.

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Залишки «російського воєнторгу»: під Харковом ЗСУ розгромили техніку окупантів (відео 18+)

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