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Україна

«Нам сказали, що тут всі за нас та ніхто не збирається воювати»: з'явилося відео полоненого «вояки» Путіна

19:40 25 лютого 2022
полонений

За два дні повномасштабного російського вторгнення в Україну наші захисники у різних напрямках захопили у полон кілька десятків окупантів.

У лікарні Харківської області перебуває поранений російський солдат, якого намагалися вбити свої ж під час наступу на Харків.

Пораненого окупанта доправили до лікарні українських військових. Під час допиту він розповів, що російські командири розповідали їм, що це Україна обстрілює Росію. І що в Україні всі чекають на росіян, з якими воювати ніхто не буде. Обіцяли майже «мирну прогулянку».

Коли дали наказ про наступ, після обстрілу важкою артилерією, зайшло 20 людей військовослужбовців. Хлопець був поруч з лейтенантом.

«Потім в нас почали стріляти наші ж. Ми з лейтенантом кричали, що ми свої. Спочатку лейтенанта вбили, потім мене поранили», — сказав полонений.

«ФАКТИ» писали про те, що путінські окупанти стріляють не лише по українських військових, а й у мирних жителів. У селі Мар'янівка під Києвом внаслідок ворожого авіаудару загинули 4 особи та 15 отримали поранення.

Під Харковом російські окупанти розстріляли машину із цивільними.

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