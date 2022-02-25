Нові звірства окупантів: після цинічного авіаудару під Києвом загинули чотири мирні жителі

Під Києвом у селі Мар'янівка Вишгородського району внаслідок ворожого авіаудару загинули мирні жителі. Про це повідомила Київська облдержадміністрація.

«Ворожі сили цинічно завдали авіаудару по мирним жителям. Підтвердилася інформація про чотирьох убитих та понад 15 поранених», — розповів голова області Олексій Кулеба.

Також повідомляється про втрати серед мирного населення у населенному пункті Полісся та в селі Гаврилівка (Вишгородський район).

Складним залишається напрямок Буча — Гостомель — Ірпінь. За інформацією обласної влади, у Бучі вдалося зупинити пересування колони ворожої військової техніки, окупанти відступили.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ворожий авіаудар по військовому містечку в Броварах Київської області. За попередніми даними, загинула одна людина, шестеро постраждали.

Фото vyshgorod-mrada.gov.ua

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