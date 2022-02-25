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Україна

Втрачають людську подобу: окупанти у Запорізькій та Київській областях відкрили вогонь по бригадах швидкої допомоги

18:38 25 лютого 2022
швидка

Російські загарбники відкрили вогонь по медиках. Окупанти стріляли по бригадах швидкої допомоги у Запорізькій та Київській областях. Лікарі не постраждали. Але є поранені пацієнти, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріл. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У Чернігові військові РФ стріляли на території психіатричної лікарні.

Ляшко, звертаючись до міжнародних правозахисних організацій, зазначив, що українські медики працюють у будь-яких надзвичайних ситуаціях, але подібні дії російських найманців просто неприпустимі. Мирне населення не повинно страждати.

Нагадаємо, 24 лютого у Вугледарі Донецької області окупанти обстріляли цивільну лікарню. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, поранено 10, у тому числі 6 медиків.

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