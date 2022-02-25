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Україна

Нові втрати агресора: ЗСУ знищили під Маріуполем 22 російські танки

18:20 25 лютого 2022
Маріуполь

У районі Маріуполя українські воїни знищили колону з 22 російських танків, які йшли на місто з Павлополя. Про це заявив мер Вадим Бойченко під час брифінгу.

Наразі ситуація перебуває під контролем ЗСУ та Нацгвардії, але окупанти не залишили намірів продовжити наступ.

За словами Бойченка, путінські війська намагаються прорватися як у західному, так і у східному напрямках.

Мер також розповів, що 45 людей зазнали поранень, серед них одна дитина, троє загинули.

«Маріуполь тримає оборону — наступають нові танки, але українська армія їх стримує», — зазначив Бойченко.

Як повідомляли «ФАКТИ», за добу 25 лютого окупаційні війська РФ зазнали рекордних втрат — більше тисячі загарбників. Таких добових втрат убитими путінська армія ще не знала.

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