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Страшний оскал Росії: з'явилося відео з військовим Путіна, який радіє обстрілу з «Градів» по Маріуполю

17:57 25 лютого 2022
смерч

Після обстрілу російськими загарбниками Маріуполя 24 лютого у мережі з'явилося відео, що дає повне уявлення, як самі окупанти ставляться до знищення мирних українських міст. Російський військовий із написом на грудях «Вони здохнуть. А ми до раю!» не приховує радості, роблячи селфі на тлі обстрілу.

Раніше в Маріуполі розповіли, що під час ворожого обстрілу загинули троє мирних жителів. Ворог використовував системи залпового вогню «Смерч» по житловим масивам та по аеропорту. Пошкоджено 12 будинків, розбито злітно-посадкову смугу.

25 лютого на підступах до Маріуполя було помічено колона російських танків.

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