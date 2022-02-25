Ворог отримав контроль над переправою до Херсону

Після жорстоких боїв на підступах до Херсона українська армія втратила контроль за переправою до обласного центру. Про це повідомив голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

«Ворог значними силами і з великими втратами подолав оборону міста. Закликаємо зберігати спокій та не піддаватися паніці. Керівництвом області докладається максимум зусиль щодо підтримання правопорядку та збереження людських життів. Ситуація залишається напруженою, проте обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання», — заявив очільник області.

Нагадаємо, за даними командування ЗСУ, на півдні України ворог намагається отримати контроль над дамбою Північнокримського каналу, щоб відновити подачу води до окупованого Криму.

Фото архів news. pn

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