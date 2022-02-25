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Україна

Путін поставив ультиматум Україні: визнати Крим, відмовитись від НАТО

17:28 25 лютого 2022
Путін поставив ультиматум Україні: визнати Крим та відмовитись від НАТО

Президент країни-агресора Путін зажадав від Києва визнати Крим частиною Росії та відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Такі вимоги він висловив на засіданні Ради безпеки РФ, повідомив сайт «Московський комсомолець».

Також Володимир Путін закликав Збройні Сили України взяти владу у свої руки. Раніше Путін підкреслив, що російська армія веде бої насамперед із націоналістичними формуваннями, а не з регулярною українською армією, що є жахливою брехнею.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Папа Римський особисто прийшов до посольства Росії через війну в Україні.

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