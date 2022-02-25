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Україна

Майже три тисячі трун: агресор зазнає рекордних втрат за всю сучасну історію РФ

17:00 25 лютого 2022
війна

За добу 25 лютого окупаційні війська Росії зазнали рекордних втрат — понад тисячу загарбників. А від початку нового вторгнення в Україну число втрат особового складу у країни-агресора наблизилося до трьох тисяч. Такі дані наводить командування Сухопутних військ ЗС України.

«Такої кількості втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не знала в жодному нею початому збройному конфлікті за весь час існування. Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України міцно тримають оборону та захищатимуть свою землю від окупанта», — запевняють у ЗСУ.

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, з початку нового російського вторгнення окупаційні війська втратили орієнтовно 2800 осіб особового складу. Також було ліквідовано до 80 танків загарбника, 516 бойових броньованих машин, 10 літаків та 7 вертольотів.

Нагадаємо, раніше СБУ на Харківщині з'ясувала, що незадовго до початку вторгнення російські війська закупили 45 тисяч пакетів для перевезення тіл.

Фото Сухопутні війська ЗС України/Facebook

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