Справжній снайпер: з'явилося відео знищення українським льотчиком розхваленого путінського Су-35

Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало відео, як український МіГ-29 знищив Су-35 російських окупантів.

У ЗСУ окремо поіронізували над тим, що у Путіна свого часу називали винищувач Су-35 «глибоко модернізованим» і таким, що «не має аналогів».

Користувачі в соцмережах захоплюються українським льотчиком, називають його «справжнім снайпером» та порівнюють із улюбленими героями фільмів про авіацію.

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за 24 лютого у повітряному бою з українськими льотчиками ворог втратив два винищувачі Су-30 СМ. Один із ворожих літаків збитий над селом Вознесенське на Черкащині.

1788

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter