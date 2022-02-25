Справжній снайпер: з'явилося відео знищення українським льотчиком розхваленого путінського Су-35
Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало відео, як український МіГ-29 знищив Су-35 російських окупантів.
У ЗСУ окремо поіронізували над тим, що у Путіна свого часу називали винищувач Су-35 «глибоко модернізованим» і таким, що «не має аналогів».
Користувачі в соцмережах захоплюються українським льотчиком, називають його «справжнім снайпером» та порівнюють із улюбленими героями фільмів про авіацію.
Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за 24 лютого у повітряному бою з українськими льотчиками ворог втратив два винищувачі Су-30 СМ. Один із ворожих літаків збитий над селом Вознесенське на Черкащині.1788
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