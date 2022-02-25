Заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулася до мешканців усіх українських міст з вимогою. Ось що вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Увага! Стосується мешканців усіх українських міст. Наполегливо просимо припинити публікування фото та відеозаписів переміщення української техніки та облич військових у вільний доступ. Такими діями ви власноруч допомагаєте ворогу отримувати уточнену інформацію про наших військових. А от фото і відео переміщення військової техніки ворога навпаки — викладайте із зазначенням геолокації та часу і дати фіксації.

Ми сильні! Ми переможемо!"

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Вінниччині місцеві жителі виявили диверсантів, які розставляли для окупантів мітки.

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