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Каховська ГЕС знаходиться під контролем ворога, на підступах — важкі бої, — Лагута

16:02 25 лютого 2022
каховка гес

На півдні України російські окупанти 24 лютого підійшли до рубежу Херсон — Нова Каховка — Каховка, намагаючись взяти під контроль дамбу Північнокримського каналу. Станом на другу половину дня 25 лютого Каховська ГЕС перебуває під контролем ворога. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

На підступах до Каховської ГЕС у районі сіл Козацьке та Веселе продовжуються важкі бої.

Генічеськ залишається повністю під контролем ворога. На Антонівському мосту з боку Херсона знаходяться українські захисники, з боку Олешок — ворожа військова техніка. Сам міст місцями пошкоджено.

Раніше командування Сухопутних військ ЗС України повідомляло, що ворог намагається отримати контроль над дамбою Північнокримського каналу, щоб відновити подачу води в окупований Крим. З півострова на материкову частину України зафіксовано рух ворожої військової техніки.

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