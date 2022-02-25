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Україна

Кругову оборону зайняли жителі Шостки — ворог намагається створити понтонну переправу через зруйновані мости

15:54 25 лютого 2022
Микола Нога

«Навкруги міста заблокована дорога на Суми, на Батурин. Крім того, підірвано міст через річку Сейм на Батурин), зруйновано міст через Десну в Пирогівці. Ворог намагається створити понтонну переправу, але поки що йому це не вдається. Навколо міст створено блок-пости, — повідомив мер Микола Нога. - Ми зайняли кругову оборону. Блок-пости пропускають необхідні автомобілі, ми допомагаємо Новгород-Сіверському завезти хліб, бо він залишився без таких харчів. Зараз виїхали автобуси у напрямку Ніжина, де наші громадяни знаходяться цілу добу, бо обмежений рух залізничного транспорту, потяги поки що їздять тільки до Ніжина».

На даний час внаслідок обстрілів російського окупанта у Шостці поранені 6 військових. Один з них в тяжкому стані. Всі перебувають у лікарні.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині місцеві жителі виявили диверсантів, які розставляли для окупантів мітки. Двоє втекли.

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