Путін готовий направити делегацію на переговори з Україною до Мінська, — росЗМІ

У відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського про переговори Володимир Путін заявив, що готовий надіслати таку делегацію. Зустріч Путін хоче влаштувати у Мінську — згоду Олександра Лукашенка вже отримано. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

До делегації Путін збирається включити чиновників своєї адміністрації, російського Міноборони та МЗС. Обговорювати хазяїн Кремля хоче «нейтральний статус» України.

Нагадаємо, за добу 24 лютого внаслідок нової російської агресії загинуло 57 українців, ще 169 було поранено.

Фото kremlin.ru

462

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter