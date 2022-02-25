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На Вінниччині місцеві жителі виявили диверсантів, які розставляли для окупантів мітки. Двоє втекли

15:31 25 лютого 2022
диверсанти

У Хмільнику на Вінниччині близько 12:00 місцеві жителі виявили диверсантів, які розставляли мітки для пристрілки окупантів. Про це повідомив народний депутат «ЄС» Олексій Гончаренко. Інформацію нашому журналісту підтвердили й жителі Хмільника.

— Коли ж на місце приїхали правоохоронці їх затримати, чоловіки застосували зброю. Відомо, що один з диверсантів загинув, двоє втекли. Наразі їх шукають поліцейські та вся громада, — повідомив Олексій Гончаренко у телеграмі.

Додамо, що кілька годин тому у Вінниці виявили мітки ворога на території міста. Відомо, що їх залишили двоє осіб без постійного місця проживання. Їх вже передали у руки поліції. Всі мітки знешкоджені «Муніципальною вартою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на вулицях Києва українські воїни знешкоджують диверсійні групи росіян.

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