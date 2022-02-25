У Харкові окупанти обстріляли житловий будинок

У Харкові внаслідок обстрілу житлових районів постраждав багатоповерховий житловий будинок по вулиці Наталії Ужвій. За інформацією Антона Геращенка, радника голови МВС, ворог застосував систему залпового вогню «Град».

Відомості про жертв та постраждалих уточнюються. У будинку вибито вікна, частково пошкоджено стіни.

Нагадаємо, у Харкові кілька районів було обстріляно із систем залпового вогню. Декілька снарядів упали, не розірвавшись, але як мінімум один вибухнув поряд з житловим будинком.

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