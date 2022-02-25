«У багатьох містах України йдуть бої, де наші воїни добряче „насипають“ агресору. В деяких районах Києва чути постріли й вибухи — це наші воїни знешкоджують диверсійні групи, які ворог заслав у місто. Громадський транспорт та метро працюють, але при сигналі повітряної небезпеки наземні станції (від „Лісової“ до „Дніпра“) працювати не будуть, бо не є безпечними для укриття пасажирів», — заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко. Щоправда, про громадський транспорт інформація у нього була неточна — трамваї у Дніпровському та Деснянському районі вже кілька годин не ходять.

— Ситуація складна й напружена. Сьогодні російська армія атакувала Київ. Після четвертої ранку ракетних ударів завдали по житлових кварталах Києва. Внаслідок потрапляння уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на вулиці Кошиця, 7а. Поранення отримали четверо мешканців будинку. Через наїзд російської техніки на приватне авто на Оболоні постраждав мирний мешканець — чоловік похилого віку. Він перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги. У важкому стані. Місто вступило в фазу оборони. Ми повинні втримати столицю, яку ворог хоче поставити на коліна та знищити. У зв’язку з наближенням активних бойових дій міська влада звертається до мешканців Оболонського району не виходити на вулиці. Бо це небезпечно. Залишайтеся в приміщеннях — вдома або в укриттях.

Мер попросив киян зробити запаси води, їжі, теплі та інші речі першої необхідності, щоб можна було взяти їх з собою в укриття у разі небезпеки. І закликав не вірити дезинформації, яку ворог розповсюджує з метою посіяти паніку. «Зберігаймо спокій та підтримуймо наші Збройні сили, що борються за нашу з вами землю», — закликав Кличко.

Як повідомляли «ФАКТИ», поблизу Гостомеля українські бійці знищили колону російських військ, що намагалась прорватися до Києва.

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