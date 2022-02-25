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Україна

Російський корабель підбив бункеровщик з прапором Румунії, — Залужний

14:39 25 лютого 2022
корабель

У Чорному морі російський корабель підбив бункеровщик під прапором Румунії. Румунське судно «Міленіум Спіріт» зазнало пошкоджень — поки що уточнюється, наскільки масштабних. Зв'язок із бункеровщиком втрачено. Фото з місця наводить головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Надзвичайна подія сталася за 12 морських миль від порту «Південний».

Бункерувальник отримав ушкодження

Румунський бункеровщик був не єдиним постраждалим судном за 25 лютого. Співвласник буксирного оператора P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер повідомив, що на якірній стоянці порту «Південний» підбито судно Namura Queen під прапором Панами. Ракета могла потрапити до машинного відділення, є постраждалий.

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, у турецьке судно «Юпітер» під прапором Маршаллових островів, яке вийшло з Одеси та прямувало до Румунії, потрапила бомба.

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