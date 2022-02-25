Російський корабель підбив бункеровщик з прапором Румунії, — Залужний
У Чорному морі російський корабель підбив бункеровщик під прапором Румунії. Румунське судно «Міленіум Спіріт» зазнало пошкоджень — поки що уточнюється, наскільки масштабних. Зв'язок із бункеровщиком втрачено. Фото з місця наводить головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Надзвичайна подія сталася за 12 морських миль від порту «Південний».
Румунський бункеровщик був не єдиним постраждалим судном за 25 лютого. Співвласник буксирного оператора P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер повідомив, що на якірній стоянці порту «Південний» підбито судно Namura Queen під прапором Панами. Ракета могла потрапити до машинного відділення, є постраждалий.
Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, у турецьке судно «Юпітер» під прапором Маршаллових островів, яке вийшло з Одеси та прямувало до Румунії, потрапила бомба.548
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