Окупанти обстріляли з «Градів» дитбудинок у Ворзелі, — Венедиктова

Під Києвом у Ворзелі, як і в Охтирці, що на Сумщині, під удари із систем залпового вогню потрапив дитячий заклад — дитбудинок, у якому перебувало близько півсотні дітей.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова: «Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено попадання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню „Град“ до одного з приміщень дитячого будинку у Ворзель у Київській області, в якому перебувало 50 дітей».

За словами генпрокурорки, на щастя, обійшлося без потерпілих — діти та персонал перебували в інших приміщеннях.

Прокуратура вживає заходів щодо їхньої евакуації — на території установи немає ані бомбосховища, ані підвального приміщення.

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Фото — скріншот

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