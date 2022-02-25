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Україна

Ворог обстріляв жилмасив, бомбосховище та дитсадок в Охтирці: кількість поранених та загиблих уточнюється

14:13 25 лютого 2022
Війна в Україні

Під обстріл систем залпового вогню ЗС Росії потрапили кілька українських міст — не лише Харків, а й Охтирка (Сумська область)

За словами голови Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитра Живицького, під обстріл «Ураганів» потрапили житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Серед поранених — діти. У влади немає інформації про кількість загиблих та постраждалих.

Також під обстріл потрапила військова частина та Дачний.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що противник наступає на Гостомель, Ворзель і Бучу, а по Білій Церкві та Василькову було завдано ударів ракетами РФ «Калібр».

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Ворог обстріляв жилмасив, бомбосховище та дитсадок в Охтирці: кількість поранених та загиблих уточнюється

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