Під Вінницею ЗСУ збили російську крилату ракету, яка летіла з Придністров’я

Поблизу Вінниці військовослужбовці збили російську крилату ракету, яка летіла зі сторони невизнаного Придністров'я, яке має 50 кілометрів спільного кордону з областю. Про це повідомив голова ОДА Сергій Борзов.

«Наші військові збили російську крилату ракету — під Вінницею! Слава ЗСУ!» — написав Сергій Борзов.

До слова, ракету встигли зафіксувати на відео очевидці, які мешкають неподалік Вінниці. Летіла вона у напрямку аеропорту «Гавришівка» в передмісті. Через загрозу обстрілів в обласному центрі оголосили короткочасну повітряну небезпеку. На даний час ситуація контрольована українськими воїнами!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські війська знищили 20 ворожих танків на Чернігівщині.

А у Харкові кілька районів були обстріляні із систем залпового вогню.

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