Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський запропонував господарю Кремля Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів, звернувшися до ЗСУ, аби ті «стояли міцно».

Зеленскький, зокрема, згадав слова канцлер Німеччини Олафа Шольца, який сказав, що Європа такого не бачила 75 років: «І це правда. Але це не вся правда. Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, саме ділити кордони силою».

Він наголосив, що міста України другий день поспіль зазнають ракетно-бомбових ударів, а танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа бачила під час Другої світової, про що казала: «Ніколи знов»…

Він також згадав про надану нашій країні допомогу, про санкції, та додав, що россійське військо все ще стріляє по житлових будинках.

«Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію. Чого далі очікувати від європейських держав? Анулювання віз для росіян? Відключення від SWIFTу? Повна ізоляція Росії? Відкликання послів? Нафтове ембарго? Закриття неба? Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, усім нам, усій Європі», — сказав президент.

За його словами, агресора можна ще зупинити, та треба діяти без зволікань. Зеленський закликав людей у своїх державах виходити на мітинги, а ті, хто хоче брати участь у відсічі агресорові, приходити до українських посольств та пропонувати свою допомогу.

«Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Вас уже шантажували газом. Вас уже принижували. Вас уже хочуть розколоти й поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну. Захищайте себе. Так само, як ми захищаємо себе», — сказав Зеленський та додав: «А тепер я хочу звернутися до Збройних Сил України. Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!»

У своєму попередньому зверненні президент заявляв, що головне завдання Росії, чиї війська ведуть обстріли інфраструктурних об'єкті та житлові будинки, — тиск на владу та на всіх українців, примус їх до капітуляції.

Фото — скріншот

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