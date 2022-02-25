У Харкові кілька районів були обстріляні із систем залпового вогню: що відомо

По Харківу, який 25 лютого активно обстрілюють ЗС РФ, били з «Урагану» або «Смерчу».

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, удар припав по житловому району, але ракета не розірвалася.

Як повідомляє «Суспільне», рятувальники виїжджали за адресою Пушкінська, 107. Там, за попередніми даними, снаряд поцілив у автомобіль.

Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що громадський транспорт у місті працює в обмеженому режимі через обстріл. Жителів просять ховатися у бомбосховищах.

Через обстріл без тепла залишилося близько 70 будинків — було розбито дві станції, одну з них відновили, а другу перемикатимуть.

У мережі показали, як виглядають околиці Харкова, де багато підбитої російської техніки — це показав журналіст «Радіо Свобода».

Мережеві супермаркети із продуктами, за словами мера, більш-менш працюють. Є складнощі через те, що багато касирів живуть в області і не можуть дістатися роботи. Одна з компаній гарантувала постачання хліба, інтернет-зв'язок майже всюди відновили, але точкові проблеми залишаються.

А голова Харківської ОДА Олег Синегубов розповів про бійців ЗСУ, які захищають місто. За його словами, були випадки, коли російські війська кидали зброю, техніку та тікали з поля бою. Останній такий випадок стався біля селища Циркуни — це Липецький напрямок на півночі Харківської області.

Проте ЗС Росії цинічно обстрілюють житлові райони. Від обстрілів постраждали район «П'ятихатки», селище Лісове, район «Салтівки» — один із найбільших житлових масивів Харкова.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що по Білій Церкві та Василькову було завдано ударів ракетами РФ «Калібр».

Фото зі сторінки ДСНС у Харківській області у соцмережах

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