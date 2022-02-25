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Україна

У напрямку Маріуполя рухаються танки, — екстрений брифінг мера

13:07 25 лютого 2022
Маріуполь

За 15 кілометрів від Маріуполя, контроль над яким ЗСУ відновили напередодні, йде бій — до міста наблизилися танки супротивника.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це на брифінгу повідомив мер міста Вадим Бойченко.

«Російські танки рухаються у бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, у місті прозвучать сирени, які свідчать про необхідність перейти в укриття», — сказав Бойченко.

Нагадаємо, жителів столичної Оболоні попросили не виходити з будинків у зв'язку з активними бойовими діями, що наближаються.

Фото зі сторінки Вадима Бойченка у соціальних мережах

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