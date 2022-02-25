Українські війська знищили 20 ворожих танків на Чернігівщині

На Чернігівщині, через яку ЗС РФ хочуть пробитися до Києва, ЗСУ знищили близько 20 танків.

Як повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ, техніку супротивника знищили на менському напрямку.

«Також підрозділи „Північі“ знищили колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати — 10−15 одиниць техніки» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до Сили ТрО почали приймати людей віком від 60 років.

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соціальних мережах

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