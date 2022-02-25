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Мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

12:25 25 лютого 2022
Мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю

У Києві, де 25 лютого кілька разів оголошували небезпеку з повітря, мешканців столичної Оболоні через наближення активних військових дій просять не виходити на вулицю.

«Будьте пильними і залишайтеся в приміщеннях — вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно через наближення ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття при включенні сигналу „Повітряна тривога“. Тримайтеся подалі від вікон!» — попередили у КМДА.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що противник наступає на Гостомель, Ворзель і Бучу, а по Білій Церкві та Василькову було завдано ударів ракетами РФ «Калібр».

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