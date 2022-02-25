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Окупанти били ракетами «Калібр» по Білій Церкві та Василькову, — Арестович

12:18 25 лютого 2022
Олексій Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що противник наступає на Гостомель, Ворзель і Бучу, а по Білій Церкві та Василькову було завдано ударів ракетами РФ «Калібр».

За його інформацією, на Чернігівщині та Сумщині противника було зупинено, ЗС РФ перегруповуються для атаки. А у Мелітополі ЗСУ утримують частину міста, не даючи противнику можливості розпочати рух у бік Маріуполя.

У Херсоні українські військові підірвали мости та тримають оборону на правому березі міста. Харків тримає оборону, як і ЗСУ у зоні ООС. Він стверджує, що українські військові взяли багато полонених із числа ДРГ супротивника.

Він також нагадав, що 25 лютого було збито дві крилаті ракети та російський Су-27. Льотчика, який встиг катапультуватись, взяли в полон і допитують.

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