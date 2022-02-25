Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до Сил територіальної оборони приймають патріотів віком понад 60 років.

За словами Резнікова, лише у Києві Силам ТрО роздали 18 тисяч автоматів та боєкомплекти — протягом 24 та 25 лютого.

«Кількість бажаючих зі зброєю в руках зупиняти російських загарбників зростає, а зброя надходить ще. Мною прийнято рішення, яке погоджено з командувачем Силами ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів старше 60 років, які морально та фізично готові надавати відсіч та перемагати ворога.» , — сказав Резніков.

А Юрій Галушкін уточнив, що всі процедури приєднання до ТРО спрощені — з собою потрібно мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає. «Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтеся на цю офіційну заяву» , — додав він.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія, не зважаючи на втрати, рветься до Києва за напрямками Козелець — Бровари та Конотоп — Ніжин.

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