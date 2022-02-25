Повітряну тривогу оголосили в Києві, Харкові та Чернігові

У Києві знову звучать сирени — у місті оголосили повітряну тривогу.

У КМДА закликали мешканців столиці поспішити до сховищ. До таких самих дій закликають мешканців Чернігова та харків'ян.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Харків «прилетіло» — фото у мережу виклав «Х.й Харьков».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що противник рветься до столиці за напрямками Козелець — Бровари та Конотоп — Ніжин.

Фото «Х.й Харків»

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