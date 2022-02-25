29.30 / 30.74 33.07 / 34.95
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Повітряну тривогу оголосили в Києві, Харкові та Чернігові

11:38 25 лютого 2022
Обстріл Харкова

У Києві знову звучать сирени — у місті оголосили повітряну тривогу.

У КМДА закликали мешканців столиці поспішити до сховищ. До таких самих дій закликають мешканців Чернігова та харків'ян.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Харків «прилетіло» — фото у мережу виклав «Х.й Харьков».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що противник рветься до столиці за напрямками Козелець — Бровари та Конотоп — Ніжин.

Фото «Х.й Харків»

1504

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

АЗС

Ціни на бензин і дизпальне різко впадуть: що сталося

Обстріл аеродрому Міллерово

«Точка-У» нанесла удар по російському військовому аеродрому: що відомо

Олексій Арестович

Окупанти били ракетами «Калібр» по Білій Церкві та Василькову, — Арестович

Військова техніка

У Києві знищили російську ДРГ (відео 18+)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.