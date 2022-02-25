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Вибух на Калинівському аеродромі під Вінницею — троє поранених

11:33 25 лютого 2022
Вибух на Калинівському аеродромі під Вінницею&nbsp;— троє поранених

Близько шостої ранку на території військової частини 2269 К (ескадрилья), що дислокується за Калинівкою на Вінниччині, пролунав вибух.

«По розташуванню бази ескадрильї російські загарбники запустили одну ракету, — повідомив „ФАКТАМ“ мер Калинівки Василь Поліщук. - Троє військовослужбовців поранені, їх з осколковими пораненнями терміново забрали до лікарні та надають допомогу. Наразі загрози для мирного населення немає, просимо не панікувати».

Водночас жителі Калинівської ОТГ чули кілька вибухів. О 8 ранку міська рада дала відбій повітряній тривозі.

Раніше повідомлялося, що під Золотоношею збили ворожий літак, пілота шукають.

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