Вибух на Калинівському аеродромі під Вінницею — троє поранених
Близько шостої ранку на території військової частини 2269 К (ескадрилья), що дислокується за Калинівкою на Вінниччині, пролунав вибух.
«По розташуванню бази ескадрильї російські загарбники запустили одну ракету, — повідомив „ФАКТАМ“ мер Калинівки Василь Поліщук. - Троє військовослужбовців поранені, їх з осколковими пораненнями терміново забрали до лікарні та надають допомогу. Наразі загрози для мирного населення немає, просимо не панікувати».
Водночас жителі Калинівської ОТГ чули кілька вибухів. О 8 ранку міська рада дала відбій повітряній тривозі.
Раніше повідомлялося, що під Золотоношею збили ворожий літак, пілота шукають.
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