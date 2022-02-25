Морський піхотинець ціною власного життя значно уповільнив пересування танкової колони ворога на Кримському перешийку

Інженер батальйону морської піхоти Віталій Скакун замінував Генічеський автомобільний міст, щоб затримати просування танкової колони супротивника, і загинув.

Як повідомляють у Міністерстві оборони, окремий батальйон морської піхоти одним із перших зустрів супротивника в районі Кримського перешийка. Інженер зголосився замінувати міст.

«За словами побратимів, Віталій вийшов на зв'язок і повідомив про те, що підриває міст. Відразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно сповільнив просування ворога, що дозволило підрозділу передислокуватися та організувати оборону», — йдеться у повідомленні.

Командування морської піхоти клопотатиме перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на півдні України противник вийшов на кордон Херсон, Нова Каховка, Каховка, щоб утримати дамбу Північнокримського каналу та дати воду до окупованого Криму. Йде бій за Мелітополь.

Фото зі сторінки Міноборони в соціальних мережах

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