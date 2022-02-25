Окупанти рвуться на Київ через Чернігів, Козелець та Конотоп: оперативне зведення Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС Росії продовжують наступальну операцію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

«Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі та АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше обирає для поразки об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки», — повідомляють у Генштабі .

На білоруському аеродромі в Гомелі сіли російські Іл-76 із десантниками, які не змогли сісти на пошкоджену злітно-посадкову смугу у Гостомелі. Противник вирішив висуватися своїм ходом з території Білорусі у напрямку Гомель — Чернігів — Київ.

«Противник, який отримав гідну відсіч під Черніговом, намагається обійти місто і рухатися у напрямку Києва. З цією ж метою, не зважаючи на втрати, ворог рветься до столиці на напрямках Козелець — Бровари та Конотоп — Ніжин — Київ. Контроль над Конотопом втрачено», — йдеться у повідомленні.

На півдні противник вийшов на кордон Херсону, Нової Каховки та Каховки, щоб утримати дамбу Північнокримського каналу та дати воду до окупованого Криму. Йде бій за Мелітополь.

На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досяг. Не припиняють обстріл підрозділів Об'єднаних сил.

У районі Харкова та Валуєк підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, вони зупинили супротивника та закріпилися на певному рубежі.

Нагадаємо, що колону техніки супротивника спалили у районі Гостомеля.

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