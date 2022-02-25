У Чорнобильській зоні зафіксували підвищену радіацію: що відомо

У Чорнобильській зоні, яку було взято під контроль противником, перевищено контрольні рівні потужності дози гамма-випромінювання.

Про це повідомили у Держінспеції ядерного регулювання України. «Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, доступні в онлайновому режимі, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень. В результаті окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження поки що неможливо», — йдеться в повідомленні.

Такі коливання показників датчиків Аскро фахівці пов'язують із рухом великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження. Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС — без змін.

Нагадаємо, що до Чорнобильської зони противник зайшов з території Білорусі.

Фото Держінспекції ядерного регулювання

706

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter