Російські військові швидко рухаються на двох захоплених авто ЗСУ до центру Києва: що відомо

У Міноборони повідомили про захоплення російськими військовими машинами ЗСУ — вони швидко рухаються до центру Києва з боку Оболоні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за захопленими машинами їдуть російські вантажівки. Росіяни переодяглися у форму ЗСУ

Метро «Оболонь» закрили на вхід та вихід.

Раніше Ганна Маляр не виключала, що супротивник може зайти у Ворзель.

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