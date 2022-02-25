Російські військові швидко рухаються на двох захоплених авто ЗСУ до центру Києва: що відомо
У Міноборони повідомили про захоплення російськими військовими машинами ЗСУ — вони швидко рухаються до центру Києва з боку Оболоні.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за захопленими машинами їдуть російські вантажівки. Росіяни переодяглися у форму ЗСУ
Метро «Оболонь» закрили на вхід та вихід.
Раніше Ганна Маляр не виключала, що супротивник може зайти у Ворзель.540
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